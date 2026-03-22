الإمارات.. اللجنة العليا للأمن الداخلي تبحث الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية

عقدت اللجنة العليا للأمن الداخلي اجتماعاً برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، لمتابعة مستوى الجاهزية الوطنية وتعزيز الاستعداد للتعامل مع مختلف التحديات الراهنة، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز كفاءة المنظومة الأمنية المتكاملة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، مستجدات الحالة الجوية، والوقوف على الجاهزية والاستعداد، ومستوى التنسيق الميداني بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمختلف الأحداث.

كما اطلعت اللجنة على الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الأوضاع الراهنة والحالة الجوية، مؤكدة أن سلامة أفراد المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات تأتي في مقدمة الأولويات، داعية الجمهور إلى الالتزام بمعايير وإرشادات الأمن والسلامة، والتقيد بتعليمات الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.