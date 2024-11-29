"باركن" تعلن اعتماد سياسة التعرفة المرنة للمواقف في دبي اعتباراً من مارس 2025

أعلنت شركة باركن، أكبر مزودٍ لمواقف المركبات العامة المدفوعة في إمارة دبي، تلقيها إشعاراً من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن تطبيق سياسة التعرفة المرنة للمواقف، التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية مارس من عام 2025.

وستكون هناك تعرفة خاصة بالمواقف المميزة خلال ساعات الذروة، وتعرفة للمواقف العامة الخاضعة للرسوم خلال ساعات الذروة، وكذلك تعرفة خاصة للمواقف حول منطقة الفعاليات مثل المركز التجاري، خلال فترة الفعاليات الكبرى، وسيتم الإعلان عن تفاصيل التعرفة والمناطق في بيان آخر سيتم نشره بعد صدور تشريع رسمي بذلك.

وفي هذا الصدد، قال محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "تمثل سياسة التعرفة المرنة لمواقف المركبات في إمارة دبي خطوة استراتيجية إلى الأمام لكل من الإمارة وشركة باركن. هذا التحديث الهام، والذي ينسجم مع المعايير الدولية، ويعكس نهج دبي التقدمي في مجال التنقل الحضري وانسيابية الحركة المرورية.

وأضاف: وتم اختيار مواقع المواقف المميزة مبنية على ثلاثة معايير، الأول، سهولة الوصول للمنطقة باستخدام وسائل المواصلات العامة، مثل المناطق حول محطات المترو بمسافة 500 متر، والمعيار الثاني، المناطق التي تشهد نسبة اشغال عالية للمواقف خلال ساعات الذروة، والثالث هو الكثافة والازدحام، مثل مناطق الأسواق والأنشطة التجارية، موضحاً ان المواقف المميزة تشمل على سبيل المثال المناطق التجارية في أجزاء من ديرة وبر دبي، ومنطقة وسط المدينة، ومنطقة الخليج التجاري، وشارعي جميرا، والوصل، وغيرها".

الموقف المميز:

مواقف عامة تقع في مناطق حيوية ذات كثافة سكانية عالية أو في مناطق تجارية، بالإضافة إلى المواقع القريبة من محطات النقل العام، تم اختيارها بعناية لتوفير خيارات مريحة وسهلة للسائقين والتي يتم تحديدها بقرار من هيئة الطرق والمواصلات.

سيتم تخصيص مواقف المركبات المميزة بشكل استراتيجي لتوفير وصول سهل للسائقين إلى المناطق ذات الطلب العالي، وخاصة تلك التي تشهد حركة مرورية كثيفة أو تحتوي على مراكز تسوق رئيسية. سيتم تمييز هذه المناطق بوضوح من خلال لوحات إرشادية مخصصة وتفاصيل التعرفة المعروضة على أجهزة الدفع الخاصة بالمواقف. كما ستتوفر معلومات حول هذه المواقف على موقع باركن الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وقنوات التواصل الاجتماعي.

ساعات الذروة

هي الفترات التي تشهد أعلى كثافة مرورية على الطرق، ويتم تحديدها من قبل هيئة الطرق والمواصلات لضمان انسيابية الحركة وإدارة الازدحام بشكل أفضل.

• ساعات الذروة: من 8:00 صباحًا إلى 10:00 صباحًا ومن 4:00 مساءً إلى 8:00 مساءً

• خارج ساعات الذروة: من 10:00 صباحًا إلى 4:00 مساءً ومن 8:00 مساءً إلى 10:00 مساءً

ساعات الفعاليات

هي الفترات الزمنية التي تتزامن مع تنظيم فعاليات كبرى في الإمارة، سواء كانت ترفيهية، تسويقية، تعليمية، أو غيرها، وتشمل المؤتمرات والمهرجانات والمعارض والحفلات الموسيقية، وغيرها.

تهدف هذه الساعات إلى تلبية الطلب المتزايد على المواقف الناتج عن حركة المرور الاستثنائية خلال هذه الفعاليات، ويتم تحديدها من قبل هيئة الطرق والمواصلات.

خلال الفعاليات مثل جيتكس، سيتم تطبيق ساعات الفعاليات في المناطق المحيطة لإدارة الزيادة المؤقتة في الطلب على مواقف المركبات.

سيتم تفعيل مناطق مخصصة لمواقف الفعاليات برسوم مرنة لتلبية العدد الكبير من المركبات.

سيتم تمييز هذه المناطق بوضوح أثناء الفعالية، مع عرض المعلومات المحدثة على لوحات إرشادية، وستكون متاحة أيضًا عبر موقع باركن الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وقنوات التواصل الاجتماعي.

الجدول الزمني للتنفيذ

سيتم تنفيذ التعرفة المرنة المحدثة على مرحلتين:

أ‌- تفعيل تعرفة مواقع الفعاليات في فبراير 2025.

ب‌- تطبيق تعرفة المواقف المميزة وساعات الذروة، في نهاية مارس 2025.

تعرفة مواقف المركبات المرنة:

• ساعات الذروة (من 8:00 صباحًا إلى 10:00 صباحًا ومن 4:00 مساءً إلى 8:00 مساءً):

ـ 6 دراهم لكل ساعة للمواقف المميزة

ـ 4 دراهم لكل ساعة لجميع المواقف العامة المدفوعة الأخرى

• خارج ساعات الذروة: (من 10:00 صباحًا إلى 4:00 مساءً ومن 8:00 مساءً إلى 10:00 مساءً):

ــ تظل التعرفة دون تغيير، مما يوفر خيارات مواقف ميسورة التكلفة

• المواقف المجانية:

o من الساعة 10:00 مساءً إلى 8:00 صباحًا

o طوال اليوم أيام الأحد

تهدف هذه السياسة إلى تحسين توفر المواقف مع تقديم المرونة والتكلفة المناسبة للسائقين بناءً على مستوى الطلب.