حمدان بن محمد: حماة الوطن وبواسل الإمارات أنتم درعنا الحصين في البر والبحر والجو

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن حماة الوطن وبواسل الإمارات هم درعنا الحصين في البر والبحر والجو ومصدر فخرنا ورمز الولاء والانتماء والتضحية والشجاعة.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "حماة الوطن وبواسل الإمارات… أنتم درعنا الحصين في البر والبحر والجو، أنتم مصدر فخرنا ورمز الولاء والانتماء والتضحية والشجاعة".

وأضاف سموه "نجدد اليوم اعتزازنا بجميع المجندين والمجندات في برنامج الخدمة الوطنية الذي يكمل 10 سنوات من العطاء والتفاني، ونحتفي بجهودهم والتزامهم من خلال احتفالية “وقفة ولاء”.

واختتم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد "حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها، وكل من يقيم على أرضها الطيبة".