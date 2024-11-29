«سالك»: 60 إلى 110 ملايين درهم سنوياً إيرادات تقديرية للتعرفة المرنة

أعلنت شركة "سالك" المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن تلقيها تعليمات من هيئة الطرق والمواصلات لتطبيق آلية تسعير التعرفة المرنة لتحديد رسوم التعرفة المرورية على المركبات على أن يتم البدء بالتطبيق في نهاية شهر يناير من عام 2025.

تهدف آلية التسعير للتعرفة المرنة الجديدة إلى تحسين تدفق الحركة المرورية وكفاءة النقل عبر شبكات الطرق في دبي، وقد تم اقتراحها بناءً على دراسات أجرتها هيئة الطرق والمواصلات وأظهرت الحاجة إلى تطبيق نظام التعرفة المرنة والذي يتكيف مع الحركة المرورية في أوقات محددة من اليوم، ويتيح الإعفاء من رسوم التعرفة خلال فترات معينة.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "أظهرت دراسات هيئة الطرق والمواصلات عن الحاجة إلى تنفيذ النظام الجديد المعتمد للتعرفة المرنة في دبي. ومن المتوقع أن تساهم التعرفة المرنة المزمع تطبيقها من قبل شركة سالك في تحسين تجربة التنقل لمستخدمي الطرق والتي سيكون تأثيرها ذو فعالية في إدارة حركة المرور في دبي.

التأثير المالي المتوقع لتنفيذ آلية التسعير للتعرفة المرنة

بناء على التقديرات الأولية، من المتوقع أن يحقق تطبيق آلية التسعير الجديدة للتعرفة المرنة إيرادات إضافية تتراوح ما بين 60 مليون درهم إلى 110 ملايين درهم إماراتي تقريبا على أساس سنوي.