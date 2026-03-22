أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة في الدولة

أمطار الخير تنعش أودية رأس الخيمة وسط جاهزية ميدانية

بلدية الفجيرة تنفّذ إجراءات عاجلة لسحب المياه المتجمعة بالأحياء السكنية

هطلت أمطار متوسطة وغزيرة، أمس، على مناطق متفرقة في الدولة، وفعّلت شرطة أبوظبي منظومة خفض السرعات على الطرق، بالتزامن مع التقلبات الجوية، وهطول الأمطار الغزيرة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية، وحماية مستخدمي الطريق.

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة، التي يتم تعديلها عبر شاشات البوابات الذكية على جميع الطرق الخارجية والداخلية، واللوحات الإرشادية الإلكترونية «الشواخص»، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنب الانشغال بغير الطريق، مشددة على أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في الحد من الحوادث المرورية، خصوصاً في ظل انخفاض مستوى الرؤية، وزيادة احتمالية الانزلاق.

وأكدت أن منظومة خفض السرعات تُفعّل بشكل احترازي أثناء الظروف الجوية المتقلبة، بما ينسجم مع متطلبات السلامة على الطرق الداخلية والخارجية، مشددة على أهمية متابعة حالة الطقس قبل الانطلاق، وتوخي الحذر أثناء القيادة بالقرب من تجمعات المياه أو الأودية.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الضغط المفاجئ على المكابح أو القيام بحركات مفاجئة، حفاظاً على سلامة السائقين ومرافقيهم، وتعزيزاً لأمن الطرق في إمارة أبوظبي.

إجراءات

وباشرت بلدية الفجيرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، منذ الساعات الأولى لهطول الأمطار، تنفيذ إجراءات عاجلة لسحب المياه المتجمعة في الأحياء السكنية والمناطق المنخفضة، عبر تشغيل المضخات، وتوزيع معدات وآليات الشفط، وذلك في إطار جهودها لضمان سلامة السكان، والحد من تأثيرات الحالة الجوية على الحركة المرورية، واستمرارية الخدمات.

وشهدت الإمارة، صباح أمس، هطول أمطار غزيرة، سبقتها زخات متوسطة ومتقطعة خلال ساعات الليل، ترافقت مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأسهمت كثافة الأمطار في تجمع المياه بعدد من الشوارع والميادين والمناطق المنخفضة، ما أدى إلى عرقلة جزئية في حركة السير ببعض المواقع.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام البلدية، أن فرق البلدية تحركت بشكل فوري لسحب مياه الأمطار من المناطق المتأثرة، من خلال تشغيل المضخات، ودفع الآليات والصهاريج والتناكر إلى مواقع تجمع المياه، لا سيما في الأحياء السكنية والمناطق المنخفضة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة تصريف المياه، والحد من تراكمها، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة الخدمات الحيوية واستمراريتها دون انقطاع.

وشهدت إمارة رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، شملت مختلف مناطق الإمارة، فيما تركزت غزارتها في المناطق الجنوبية، حيث سالت الأودية والشعاب الجبلية، في مشهد طبيعي، عكس ثراء البيئة الجغرافية للإمارة، وأضفى أجواء من البهجة على الأهالي والزوار، ولا تزال السحب الكثيفة تغطي سماء الإمارة، في مؤشرات تدل على احتمال استمرار هطول المزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.

ودعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع، لا سيما قائدي المركبات والعائلات، إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، بما يضمن السلامة العامة خلال التقلبات الجوية، مؤكدة أهمية رفع مستوى الوعي بالمخاطر المحتملة، من خلال تجنب الاقتراب من حواف الأودية والشعاب الجبلية، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في أماكن تجمع المياه، إضافة إلى الالتزام بترك مسافات أمان كافية أثناء القيادة.

وأكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة تعاملها المباشر مع تجمعات مياه الأمطار، التي شهدتها الإمارة، من خلال تحريك فرق الطوارئ وانتشارها الميداني في مختلف المناطق، وفق خطط استباقية معتمدة ومدروسة، بهدف ضمان سرعة رصد تجمعات المياه والتدخل العاجل لمعالجتها في مواقعها، والحد من آثارها على الطرق والمرافق العامة، بما يعزز من كفاءة الاستجابة الميدانية، ويحافظ على انسيابية الحركة، وسلامة أفراد المجتمع.

كما أشارت إلى أن مركز غرفة الاتصال الطارئ يعمل على مدار الساعة عبر الرقم «8008118»، لتلقي البلاغات المرتبطة بالحالات الطارئة الناتجة عن التقلبات الجوية، داعية أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات المختصة، والالتزام بالتعليمات الرسمية، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة، وضمان الاستمتاع الآمن بأجواء الأمطار.

خطة تشغيلية

وكشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن رفع مستوى استعداداتها الميدانية، للتعامل مع موجة الأمطار المتوقعة، عبر خطة تشغيلية متكاملة، تستهدف الحد من تجمعات المياه وتعزيز سرعة الاستجابة، بما يضمن سلامة السكان وانسيابية الحركة المرورية في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضحت الدائرة أنها أصدرت توجيهات بضم تناكر سحب مياه الصرف الصحي إلى منظومة العمل، وتخصيص كامل الإمكانات لدعم الفرق الميدانية، بما يعزز القدرة على التعامل الفوري مع آثار الحالة الجوية، وتسريع عمليات تصريف مياه الأمطار في المواقع الحيوية.

وأكدت الدائرة تسخير طاقات بشرية وفنية واسعة ضمن فرق الطوارئ، حيث يشارك في العمليات الميدانية المشرفون والعمال، والمهندسون يتولون الإشراف المباشر على توزيع المهام ومتابعة الأداء، بما يضمن كفاءة التنفيذ ودقة الاستجابة في مختلف المواقع.

وأشارت الدائرة إلى تجهيز 432 معدة وآلية متنوعة، تشمل 274 ماكينة ومعدة تشغيلية، و119 صهريج مياه، و39 مضخة، إضافة إلى معدات ثقيلة ومتخصصة، جرى توزيعها بشكل استباقي على قطاعات الإمارة، وفق تقييمات ميدانية مستمرة للحالة الجوية، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار.

وأوضحت الدائرة أن لجنة طوارئ الأمطار تواصل أعمال التنسيق مع الجهات المعنية على مدار الساعة، لضمان تكامل الجهود، وتحديث خطط الانتشار الميداني وفق المستجدات، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تركز حالياً على صيانة وتشغيل شبكات تصريف مياه الأمطار، وتنظيف المنافذ وقنوات التصريف، ورفع كفاءة المضخات، لضمان جاهزيتها الكاملة قبل بدء الحالة الجوية.

وأضافت قائلة: «إن الخطط التشغيلية تتضمن تنفيذ تدخلات فورية لمعالجة تجمعات المياه في المواقع الحيوية، إلى جانب متابعة الطرق بشكل مستمر عبر فرق هندسية متخصصة لرصد أي أضرار محتملة، والتعامل معها بشكل عاجل، بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق».