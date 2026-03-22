11898 مشروعاً مائياً لـ«الشارقة الخيرية» خلال 2025

نفذت جمعية الشارقة الخيرية خلال عام 2025 مشاريع مائية نوعية استهدفت توفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات التي تعاني شح الموارد المائية حول العالم.

وأعلنت الجمعية، بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام، أنها حفرت خلال تلك الفترة 11866 بئراً متنوعة في عدد من الدول التي تعاني الجفاف وندرة المياه، إلى جانب تنفيذ 32 محطة لتحلية المياه، بتكلفة إجمالية بلغت 43.1 مليون درهم، ليصل عدد المستفيدين من هذه المشاريع إلى نحو مليون شخص.

وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن تنفيذ هذا العدد الكبير من الآبار ومحطات التحلية يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الجمعية وشركائها، مؤكداً أن هذه المشاريع لا تقتصر على توفير المياه فحسب، بل تمتد آثارها لتشمل دعم الاستقرار المجتمعي، وتمكين الأسر من العيش بكرامة، وتحسين الظروف الصحية والتعليمية في تلك المجتمعات.

وأكد أن الجمعية مستمرة في توسيع نطاق مشاريعها المائية، بما يسهم في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، داعياً المحسنين إلى دعم هذه المبادرات الإنسانية التي تمثل صدقة جارية وأثراً ممتداً ينقذ حياة الإنسان ويحفظ كرامته.