رئيس الدولة يزور سالم العامري





زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" سالم بن لوتية العامري.

وتبادل سموه مع العامري وعائلته التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك..سائلين المولى تعالى أن يحفظ دولة الإمارات ويديم عزها ورفعتها وأمنها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة.

ورحب الجميع بسموه معربين عن سعادتهم بالزيارة وتقديرهم لنهج سموه الأصيل في ترسيخ قيم التواصل والترابط المتجذرة في مجتمع الإمارات.

رافق سموه خلال الزيارة..سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مؤسسة زايد الخير وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.