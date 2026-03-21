حمدان بن محمد يوجه باعتماد مسمى "صانعة جيل" بدلاً من "ربة منزل"

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هيئة تنمية المجتمع باعتماد مسمى "صانعة جيل" بدلاً من "ربة منزل" تزامناً مع يوم الأم العالمي، تقديراً لدورها الذي لا يمكن أن تفيه الكلمات حقه.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "الأم هي المدرسة الأولى... وهي التي تصنع البداية... وترسم الطريق... وتغرس في أبنائها معنى الانتماء والمسؤولية... ومعنى أن يكونوا أهلاً لثقة وطنهم".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد: "وجهنا اليوم هيئة تنمية المجتمع باعتماد مسمى «صانعة جيل» بدلاً من «ربة منزل» تزامناً مع يوم الأم العالمي، تقديراً لدورها الذي لا يمكن أن تفيه الكلمات حقه... ولا أن تختصره المسميات... فهي صانعة الإنسان... وصانعة القيم... وصانعة المستقبل. كل عام وأمهاتنا بخير... وكل عام وهن أساس كل خير".