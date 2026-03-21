محمد بن راشد: تحية تقدير وامتنان لأمهات الشهداء والأبطال في ساحات التضحية

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التهنئة للأمهات بمناسبة يوم الأم، موجها تحية تقدير وامتنان لأمهات الشهداء، وأمهات الأبطال في ساحات التضحية، وأمهات الرجال والنساء الذي يصنعون الفرق كل يوم في أوطاننا.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "كل عام وأمهاتنا جميعا بخير.. كل عام والأم مصدر للثقة .. ومدرسة للأجيال .. وصانعة للقيم".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وتحية تقدير وامتنان لأمهات الشهداء .. وأمهات الأبطال في ساحات التضحية .. وأمهات الرجال والنساء الذين يصنعون الفرق كل يوم في أوطاننا .. حفظ الله الإمارات .. وحفظ الله الأمهات في كل ركن من أركان الإمارات".