محمد بن زايد: تحية إجلال وتقدير لكل أم إماراتية ربت أبناءها على حب الوطن والتضحية من أجله

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، بمناسبة يوم الأم، تحية إجلال وتقدير لكل أم إماراتية ربت أبناءها على حب الوطن والتضحية من أجله، مؤكداً أن الأم صمام الأمان في أسرتها ومصدر قوة لوطنها ومجتمعها خاصة في أوقات التحدي.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "بمناسبة يوم الأم، تحية إجلال وتقدير لكل أم إماراتية ربت أبناءها على حب الوطن والتضحية من أجله. كما أحيي أمهات الشهداء، رمز التضحية والعزة والكرامة، اللاتي قدمن فلذة أكبادهن فداء للوطن، وجسدن شجاعة المرأة الإماراتية وتضحياتها ومواقفها المشرفة على الدوام".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "الأم صمام الأمان في أسرتها ومصدر قوة لوطنها ومجتمعها خاصة في أوقات التحدي. كل عام وكل الأمهات في الإمارات والعالم بخير وصحة، وبارك الله في أعمارهن وجهودهن لمواصلة رسالتهن التربوية والأسرية والمجتمعية السامية".