حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بعيد الفطر

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، المهنئين بعيد الفطر السعيد، صباح اليوم "الجمعة" في قصر الزاهر بعجمان.

وقدّم المهنئون لصاحب السموّ حاكم عجمان، وسموّ ولي عهد عجمان، أرفع التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة المباركة، متمنين لسموهما ‏دوام الصحة والسعادة، داعين الله عزّ وجلّ أن يعيدها على سموهما وعلى شعب دولة الإمارات بالخيرات والمسرات.‏

وتقبل صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، التهاني من ‏الشيوخ، وأعيان ووجهاء البلاد، وأبناء القبائل، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر.

كما تقبل سموهما التهاني من جموع المواطنين والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية، الذين حضروا للسلام على ‏سموهما، وتهنئتهما بمناسبة عيد الفطر السعيد.‏

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان ‏للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي ‏النعيمي، وسعادة الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعدد ‏من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين والمقيمين.