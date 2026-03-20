مكتوم بن محمد يهنئ قيادة وشعب الإمارات بعيد الفطر المبارك

بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لقيادة الإمارات وشعبها حلول عيد الفطر المبارك سائلاً المولى عزوجل أن يتقبل طاعاتهم وأن يعمّ الأمن والأمان على الإمارات والعالم أجمع.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نبارك لقيادة الإمارات وشعبها حلول عيد الفطر المبارك سائلين المولى عزوجل أن يتقبل طاعاتكم وأن يعمّ الأمن والأمان على بلادنا الإمارات والعالم أجمع، وأن تكون هذه الأيام المباركة جسراً للترابط والخير والعطاء، وكلّ عامٍ وأنتم بخير".