الإمارات

حمدان بن محمد يهنئ القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين بمناسبة عيد الفطر

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لقيادتنا الرشيدة، وشعبنا العزيز، وكافة المقيمين على أرض دولة الإمارات، ولجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نبارك لقيادتنا الرشيدة، وشعبنا العزيز، وكافة المقيمين على أرض دولة الإمارات، ولجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر السعيد … كما نتوجه بتهنئة خاصة لخط دفاعنا الأول الذين يسهرون على حماية الوطن وصون أمنه وسلامة المجتمع، ليبقى وطننا واحة أمان واستقرار للجميع، وعساكم من عواده".