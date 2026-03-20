محمد بن راشد: كل عام والإمارات والخليج والأمة الإسلامية بخير وسلام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، دولة الإمارات ودول الخليج والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعمّ الخير والسلام على الجميع.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "كل عام وبلادنا بخير … كل عام وخليجنا بخير .. كل عام والأمة الإسلامية بخير وسلام.. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.. وأن يعيده علينا وعليكم ونحن في أمن وأمان وطمأنينة.. واستقرار وازدهار وسكينة.. حفظ الله الإمارات … حفظ الله الخليج .. حفظ الله الأمة العربية والإسلامية".