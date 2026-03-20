محمد بن زايد في رسالة نصية: إلى أبناء الإمارات وكل من يعتبر الإمارات وطناً كل عام وأنتم بخير

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، أبناء الإمارات وكل من يعتبرها وطناً بمناسبة عيد الفطر السعيد، مؤكداً سموه أن هذه المناسبة تجسد معاني التكاتف وروح الأسرة الواحدة، مشيراً إلى أن قوة الوطن تنبع من تفاني القائمين على حمايته، وروح التضامن التي تجمع أبناءه.

وقال سموه في الرسالة: "إلى أبناء الإمارات، وكل من يعتبر الإمارات وطناً، كل عام وأنتم بخير، في هذه الأيام المباركة، يجمعنا التكاتف وروح الأسرة الواحدة، ويستمد وطننا قوته من تفاني من يقومون على حمايته وروح التضامن بين أبنائه، نسأل الله تعالى أن يحفظ الإمارات، ويملأ بيوتكم تفاؤلاً وطمأنينةً".