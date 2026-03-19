رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.. بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما بحث الجانبان الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتواصلة ضد دولة الإمارات والدول الشقيقة في المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية بما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين الدولية .. وأدان فخامته هذه الاعتداءات مؤكداً تضامن الولايات المتحدة مع دولة الإمارات ودول المنطقة ودعمها الكامل لها في دفاعها عن أراضيها واستقرارها وأمنها.