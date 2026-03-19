دبي الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تحذران من حملات تصيد احتيالي تستهدف مستخدمي الهوية الرقمية UAE PASS

دعت دبي الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية المستخدمين إلى توخي الحذر بعد رصد محاولات تصيد احتيالي تستهدف مستخدمي الهوية الرقمية UAE PASS عبر رسائل وروابط مزيفة تهدف إلى الحصول على بيانات شخصية أو الاحتيال على المستخدمين للموافقة على طلبات تسجيل دخول غير مصرح به.

وأوضحت أن محاولات الاستهداف تتضمن رسائل تبدو رسمية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات المحادثة، وقد تظهر أحياناً على شكل طلبات تسجيل الدخول أو التحقق داخل تطبيق الهوية الرقمية نفسه. وأكدت أنه في حال وصول أي طلب تحقق أو دخول دون أن يكون المستخدم قد قام به بنفسه، يجب إلغاؤه فوراً وعدم الموافقة عليه تحت أي ظرف.

كما شددت على أن الجهات الحكومية لن تطلب إطلاقاً مشاركة بيانات تسجيل الدخول أو رمز التحقق، داعية المستخدمين إلى عدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو رمز التحقق مع أي جهة، مهما بدت الرسالة موثوقة. كما حذّرت من أساليب احتيالية قد تشمل طلب إصدار بدل فاقد لشريحة الهاتف أو تنفيذ إجراءات تحقق ببصمة الوجه بهدف الوصول إلى الحسابات الرقمية.

وأكدت أهمية التحقق من هوية المرسل، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة، والتأكد من صحة عناوين المواقع الإلكترونية قبل إدخال أي بيانات، إضافة إلى الإبلاغ فوراً عن أي رسائل مشبوهة عبر قنوات دعم الهوية الرقمية.

ودعت الجميع إلى التحلي بالوعي الرقمي لحماية البيانات والحسابات، مؤكدة أن الوعي المستمر يسهم في الحفاظ على أمن الهوية الرقمية وسلامة الخدمات الرقمية.