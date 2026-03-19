الإمارات

"الطوارئ والأزمات" تتابع الحالة الجوية وتستعد بإجراءات استباقية للتأثيرات المحتملة على الإمارات

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنها تتابع الحالة الجوية وتستعد بإجراءات استباقية للتأثيرات المحتملة على الدولة وذلك بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 مارس وحتى 27 مارس الحالي، نتيجة تدفق تشكيلات من السحب من الغرب باتجاه الدولة، ما يؤدي إلى تطور خلايا من السحب الركامية على مناطق متفرقة على فترات.

وأوضح المركز، في بيان له، أن الحالة الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع حدوث البرق والرعد أحيانا، واحتمال تساقط حبات البرد على مناطق محدودة.

ووفقا للبيان، يشهد يوم السبت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتكون غزيرة على المناطق الشمالية والشرقية ومدينة العين خلال ساعات النهار، فيما تتكون يوم الأحد سحب ركامية على مناطق متفرقة، يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية ومدينة العين.

ويستمر تكون السحب الركامية الاثنين والثلاثاء على أغلب مناطق الدولة، مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة، فيما تتواصل يوم الأربعاء حالات ظهور السحب، مع فرصة لهطول أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية.

وخلال الفترة من يوم الخميس إلى السبت، تتطور السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة.