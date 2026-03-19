يوسف العتيبة: الإمارات أمضت عقوداً في الاستعداد للأوضاع الراهنة ببنية تحتية ومالية ودفاعية قوية

أكد معالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن البنية التحتية والمالية العامة للإمارات قوية، رغم الاعتداءات الإيرانية، وأن إطار الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الإمارات والولايات المتحدة، والبالغ 1.4 تريليون دولار، سيبقى على مساره دون تغيير.

وفي رسالة بتاريخ 17 مارس إلى مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، كتب معالي يوسف العتيبة: «إن إطار الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الإمارات والولايات المتحدة، والبالغ 1.4 تريليون دولار، سيبقى على مساره، مع خطط لتسريع التنفيذ والتمويل».

وطمأن العتيبة الشركات العاملة في الإمارات بأن البنية التحتية والمالية العامة قوية، مشيراً إلى أن إيران أطلقت نحو 2000 صاروخ وطائرة مسيّرة باتجاه الدولة، تم اعتراض أكثر من 93% منها، وأن الموانئ والمطارات أعيد فتحها بسرعة.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" التي نقلت مقتطفات من رسالة العتيبة، أنه رغم الصراع، يواصل المستثمرون السياديون في الخليج المضي قدما في إبرام الصفقات العالمية. فقد كان جهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، نشطًا بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، في حين أعلنت هيئة الاستثمار القطرية وشركة ألمنيوم بحرينية عن صفقات كبرى خلال الأسبوع الأول من الحرب.

وقال العتيبة إن الشركات العالمية لا تزال ملتزمة بمشاريعها في الإمارات، بما في ذلك مايكروسوفت، وأوراكل، وأمازون، وديزني، ووين ريزورتس.

وأضاف معاليه: «هذه ليست حرباً أردناها، وقد عملنا بشكل مكثف لتجنبها، لكننا، رغم تمسكنا بالأمل وسعينا لخفض التصعيد، كنا ندرك أن حرباً قد تقع يوماً ما».

وأضاف أن الإمارات أمضت عقودًا في الاستعداد لمثل هذا السيناريو، من خلال بناء احتياطيات سيادية تتجاوز 2 تريليون دولار، وتعزيز سلاسل الإمداد، والاستثمار بكثافة في أنظمة الدفاع الصاروخي والبنية التحتية المرنة.

وختم قائلاً: «لقد حصلنا على أكثر أنظمة الدفاع ضد الصواريخ والطائرات المسيّرة تطورا، وشيدنا بنية تحتية محصنة ومرنة، ونوعنا سلاسل الإمداد، وطورنا احتياطيات استراتيجية، وقد أتاحت لنا هذه الاستعدادات إعادة فتح الموانئ والمطارات بسرعة والحفاظ على اتصال التجارة العالمية حتى في ظل الضغوط».