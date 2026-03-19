"الدفاع الكويتية": تدمير 13 طائرة مسيرة والتعامل مع 32 بلاغا خلال 24 ساعة

أسفرت جهود القوات المسلحة الكويتية خلال الساعات الـ 24 الماضية عن تدمير 13 طائرة مسيرة معادية من أصل 18 طائرة تم رصدها داخل المجال الجوي الكويتي، في حين استهدفت طائرتان وحدتي تشغيل تابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية ما أدى لاندلاع حرائق محدودة تمت السيطرة عليها دون تسجيل أي إصابات بشرية، وسقطت ثلاث طائرات أخرى خارج منطقة التهديد.

جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي المشترك يوم الخميس بشأن التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني السافر على دولة الكويت، حيث أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت مع 11 بلاغا، ليصل إجمالي البلاغات المتعامل معها إلى 233 بلاغا منذ بداية العدوان وفق أعلى معايير السلامة لحماية الأرواح والممتلكات.

وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب أن فرق التخلص من المتفجرات انطلقت فور تلقي البلاغات لتأمين المواقع، حيث تعاملت مع 21 بلاغا مرتبطا بسقوط شظايا الاعتراض الدفاعي، ليرتفع مجموع البلاغات الأمنية إلى 442 بلاغا، مشيرا إلى تشغيل صافرات الإنذار أربع مرات خلال الساعات الماضية لتبلغ 98 مرة منذ بداية الأزمة.