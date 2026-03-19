وزارة الداخلية تؤكد تعزير جاهزيتها الأمنية والمرورية على مستوى الدولة

أكدت وزارة الداخلية تعزير جاهزيتها الأمنية والمرورية على مستوى الدولة، بالتعاون مع الجهات المختصة والقيادات العامة للشرطة، تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة، وضمان انسيابية الحركة المرورية، وتمكين أفراد المجتمع من الاستمتاع بأجواء العيد في أجواء آمنة ومستقرة.

وأوضحت الوزارة حرصها على الحفاظ على أجواء فرحة العيد، مع تعزيز الحضور الأمني والمروري في المواقع التي تشهد كثافة، مثل الجوامع ومصليات العيد والأسواق والمراكز التجارية، إلى جانب الجاهزية المستمرة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.