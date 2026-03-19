مواقيت صلاة عيد الفطر في الإمارات

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عن مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1447 هجرية الموافق 2026 ميلادية، في كافة إمارات ومناطق الدولة.

ووفقاً للجدول المعلن، ستكون صلاة العيد في أبوظبي في تمام الساعة 6:44 صباحاً، بينما تقام في إمارة دبي عند الساعة 6:40، وفي إمارة الشارقة، حدد الوقت في تمام 6:39 صباحاً، أما في المنطقة الشرقية في الشارقة ستقام فيها الصلاة عند الساعة 6:37.

أما في باقي الإمارات، فستقام الصلاة في عجمان وأم القيوين عند الساعة 6:40، وفي رأس الخيمة عند 6:38، بينما إمارة الفجيرة فتقام فيها الصلاة عند الساعة 6:37، كما حددت الهيئة التوقيت في مدينة العين عند الساعة 6:38، وفي منطقة الظفرة عند الساعة 6:48.