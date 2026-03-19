الإمارات

شرطة دبي تدعو إلى التحقق من صحة المعلومات قبل إعادة نشرها

البيان

دعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى ضرورة التأكد من صحة أي فيديوهات أو صور يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة خلال أوقات الأزمات، مشيرةً إلى أن بعض هذه المواد قد تكون مزيفة ولا تعكس الحقيقة.

وقالت الشرطة في حسابها على منصة إكس: "شاهدت فيديو أو صوراً متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ خلال الأزمات، قد تظهر فيديوهات وصور مزيفة لا تعبر عن الحقيقة. نحن نثق بوعي مجتمعنا، فوعيك هو خط الدفاع الأول. لذلك، قبل أن تعيد نشر أي محتوى، تأكد من صحة ما تراه، فالمعلومات غير الصحيحة قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن".