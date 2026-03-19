خالد بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى





قدّم سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، واجب العزاء في وفاة الفلسطينية آلاء نادر عوني مشتهى، التي وقعت ضحيةً للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي الدولة.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس الهواشم في أبوظبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كانت "آلاء نادر عوني مشتهى" إحدى الكوادر المتخصصة في التأهيل لدى هيئة زايد لأصحاب الهمم وعملت مع أصحاب الهمم لتعزيز مهاراتهم وتأهيلهم بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم.