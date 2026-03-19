الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بمدينة مايدوجوري في نيجيريا





أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة مايدوجوري في جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق، جراء هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين