رئيس الدولة وسلطان عمان: اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة يحفظ الأمن والسلم

محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإثيوبي يبحثان هاتفياً تطورات المنطقة

سموه يعزي آبي أحمد في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، خلال اتصال هاتفي أمس، التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيَين المولى تعالى أن يعيده على البلدين وشعبيهما بالخير والبركة وعلى شعوب العالم أجمع بالأمن والازدهار.

كما تطرق الاتصال إلى التطورات التي تشهدها المنطقة إثر التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين ضرورة اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة بما يحفظ الأمن والسلم فيها.

مباحثات

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس من الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، التطورات التي تشهدها المنطقة في ظل التصعيد العسكري وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وجدد الدكتور آبي أحمد إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات ودول المنطقة لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين والأعراف الدولية.

كما أكد تضامن إثيوبيا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد، واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة، بما يجنبها مزيداً من التوترات الأمنية والأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

من جانب آخر، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى رئيس الوزراء والشعب الإثيوبي الصديق في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة، مؤكداً تضامن دولة الإمارات مع إثيوبيا في هذه الظروف الصعبة.

ديوان الرئاسة

وكان ديوان الرئاسة أعلن استناداً إلى ما رفعته «لجنة تحري هلال شهر شوال لسنة 1447هـ» المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والتي عقدت اجتماعها بهذا الخصوص مساء أمس بالعاصمة أبوظبي، وبعد مداولة ما ورد إلى اللجنة من تقارير ونتائج التحري في ربوع الدولة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس.

وبذلك يكون اليوم الخميس 19 مارس 2026م هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، ويكون يوم غد الجمعة الموافق 20 مارس 2026م غرة شهر شوال 1447هـ، وأول أيام عيد الفطر المبارك في الدولة.

وبهذه المناسبة المباركة، رفع رئيس وأعضاء اللجنة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبوظبي، وإلى سمو أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى العالم أجمع، سائلين الله تعالى أن يعيده علينا وعلى وطننا الغالي باليمن والبركات والخير والمسرات، والحمد لله رب العالمين.