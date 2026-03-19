عبدالله بن بيّه: الإمارات قوية في مواجهة التحديات

قال العلّامة الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إن دولة الإمارات تواصل بقيادتها الرشيدة دورها الإنساني والحضاري بثبات، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً في الحكمة والتوازن «سلماً لمن سالمها وقوة وصلابة في مواجهة التحديات»، سائلاً الله تعالى أن يحفظ الوطن وقيادته، وأن يرد كيد المعتدين.

وأشار إلى أن مناسبة عيد الفطر المبارك تمثل فرصة لتجديد معاني التلاحم والولاء، ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات الكريم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل الصيام والقيام، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

وأضاف معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش اجتماع لجنة تحري هلال شهر شوال لسنة 1447هـ المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والذي عقد مساء أمس في العاصمة أبوظبي، أن هذه الليالي المباركة شهدت أعمالاً صالحة وجهوداً جليلة لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة ستظل راسخة في سجل التاريخ لما اتسمت به من صبر وشجاعة وشهامة وحكمة وصدق.