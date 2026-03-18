مهرجان رمضان الشارقة 2026 يختتم فعالياته بعروض استثنائية وجوائز قيّمة

يواصل مهرجان رمضان الشارقة 2026، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 25 مارس الجاري تحت شعار «روح الشهر في قلب الشارقة»، فعالياته وأنشطته بزخم متصاعد، وسط إقبال لافت من المتسوقين والعائلات على كبرى مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة المشاركة في الحدث.

وتتنافس أكثر من 2000 علامة تجارية في تقديم خصومات تصل إلى 75%، وعروض ترويجية استثنائية تلبي احتياجات الأسر خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، واستعداداً لاستقبال عيد الفطر السعيد، وذلك بالتزامن مع «عام الأسرة» وفي إطار موسم «عروض الشارقة» المتواصل منذ الأول من ديسمبر 2025.

جوائز قيّمة تنتظر المتسوقين

ومع اقتراب المحطة الختامية للمهرجان، يشهد سوقا شريعة الذيد وفِلي التراثي ترقّباً لسحوباتها التي ستجرى يوم الأحد 22 مارس، والتي تتضمن جوائز كبرى، من بينها سيارتا دفع رباعي «نيسان باترول» وهدايا نقدية وعينية، كما يترقب المتسوقون موعد السحب الأخير الذي سيقام في ميغا مول يوم الأربعاء 25 مارس، الذي سيمنح 15 فائزاً جوائز قيّمة، بواقع 10 فائزين بسبائك ذهبية و5 فائزين بقسائم مشتريات بقيمة 10,000 درهم لكل فائز من مراكز التسوق المشاركة.

نمو لافت في حركة المبيعات

وأشارت عائشة صالح، رئيس قسم المهرجانات والعروض في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن المؤشرات الأولية تعكس نمواً لافتاً في حركة المبيعات خلال الأسابيع الماضية، مؤكدة أن المهرجان يمثل المحرك الأساسي لقطاع التجزئة في هذه الفترة، وأن الأيام الأخيرة تشهد تكثيفاً مدروساً للفعاليات والعروض الترويجية في مراكز التسوق المشاركة، وأوضحت أن الغرفة حرصت على توزيع الزخم الجغرافي للفعاليات ليشمل جميع مناطق الإمارة مع التركيز على دعم الأسر المنتجة ورواد الأعمال عبر منصات مخصصة تتيح لهم عرض منتجاتهم في أجواء احتفالية، وتقديم تجربة تحقق التوازن بين القيمة الاقتصادية والبُعد الترفيهي والتراثي، وتسهم في زيادة العائد الاقتصادي للمشاركين في العروض الترويجية.

تواصل فعال مع الجمهور

من جانبها أكدت أمل الحوسني، رئيس قسم الإعلام والتسويق في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان، أن النسخة الـ36 من مهرجان رمضان الشارقة نجحت في تقديم نموذج يتجاوز موسم التخفيضات التقليدي إلى تجربة مجتمعية وتراثية متكاملة، مشيرة إلى أن تصميم فعاليات للأطفال والكبار أسهم في إشراك العائلات في صناعة الحدث وتحويل المهرجان إلى وجهة عائلية ترتبط في ذهن الجمهور بقيم الترابط الأسري والعطاء، بما يتوافق مع مستهدفات «عام الأسرة»، موضحة أنه سيتم خلال السحب الكبير للمهرجان يوم الأحد 22 مارس الإعلان عن الفائزين في مسابقة أفضل تغطية للمهرجان على «إنستغرام»، حيث سيتم تكريم 4 فائزين في سوقي شريعة الذيد وفِلي التراثي، تقديراً لإبداعاتهم في تغطية فعاليات المهرجان، منوهة بأن فعالية «المؤثر الصغير» مستمرة وتحقق تفاعلاً كبيراً من الجمهور والعائلات، حيث يشارك الأطفال بشكل مباشر في تغطية فعاليات المهرجان من خلال التصوير، وطرح أسئلة عفوية، وتقديم محتوى مبتكر على منصات التواصل، ما يمنحهم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة، ويعزز روح المشاركة المجتمعية في الحدث.

فعاليات عائلية تثري الأجواء الرمضانية

وصممت الفعاليات المصاحبة للمهرجان لإثراء تجربة العائلة وتعزيز الأجواء الرمضانية، حيث تشهد مراكز التسوق في الشارقة تفاعلاً كبيراً مع الفعالية الرئيسية «تسوّق.. واكتشف ما وراء القفل»، التي تقدم هدايا قيّمة وقسائم مشتريات للمتسوقين، إلى جانب فعالية «فطوركم حاضر» التي تجسد روح التكافل والعطاء التي يتميز بها الشهر الكريم، فضلاً عن استمرار معرض ليالي رمضان في إكسبو الشارقة في استقطاب الزوار ضمن منظومة ترويجية متكاملة تحت مظلة عروض التسوق.

حراك اقتصادي في المنطقة الوسطى

وضمن فعاليات مهرجان رمضان الشارقة تشهد مبادرة سوقي شريعة الذيد وفِلي التراثي في المنطقة الوسطى حراكاً تجارياً وتراثياً بالتعاون مع عدد من شركاء غرفة الشارقة، حيث تستقطب فعاليات المبادرة والجوائز القيّمة الزوار والعائلات، في إطار سعي الغرفة لتنشيط الحركة الاقتصادية في أسواق المنطقة الوسطى تماشياً مع المشاريع التنموية الجديدة التي تم تدشينها أخيراً.

ومع اقتراب المهرجان من محطته الختامية، دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سكان الإمارة وزوارها إلى اكتشاف ما يزخر به المهرجان من عروض ترويجية وفعاليات تراثية ومجتمعية والمشاركة في السحوبات التي ستكون من نصيب عدد من المحظوظين، في تجربة رمضانية استثنائية تعزز مكانة الشارقة وجهة رائدة للتسوق والسياحة العائلية في المنطقة.