صلاة العيد في 693 جامعاً بالشارقة جاهزة لاستقبال المصلين

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أنه تقرر إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في الجوامع فقط دون المصليات والأماكن المكشوفة، وذلك تماشياً مع الإجراءات المعتمدة التي تستهدف الحفاظ على سلامة المجتمع.

وفي هذا السياق أعلن المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، عن اكتمال استعدادات الدائرة لاستقبال جموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك، حيث خصصت الدائرة 693 جامعاً في مختلف مدن ومناطق الإمارة لإقامة الصلاة، بما يهيئ الأجواء المناسبة لأداء الشعيرة في أجواء إيمانية يسودها التنظيم والسكينة.

وأوضح أن الجوامع المعتمدة توزعت جغرافياً لتغطي مختلف مناطق الإمارة، بواقع 445 جامعاً في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، و143 جامعاً في المنطقة الوسطى، إضافة إلى 105 جوامع في المنطقة الشرقية، بما يسهم في تسهيل وصول المصلين وتمكينهم من أداء صلاة العيد في الجوامع القريبة من مناطق سكنهم.

وأكد أن الدائرة استكملت جاهزية الجوامع من خلال تنفيذ سلسلة من أعمال التجهيز الشاملة، شملت أعمال النظافة العامة والصيانة الوقائية، وتجهيز الأنظمة الصوتية، وتهيئة مرافق الجوامع بما يضمن استيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين ويوفر لهم أجواء روحانية مريحة وآمنة لأداء الصلاة.

وفي إطار حرص الدائرة على شمولية الخدمات الدينية، خصصت عدداً من الجوامع لإلقاء خطبة العيد بلغات متعددة لغير الناطقين بالعربية، من بينها الأردية والماليبارية والتاميلية والإنجليزية.

وبيّن رئيس الدائرة أن صلاة عيد الفطر ستقام في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية عند الساعة (06:39 صباحاً)، وفي مدينة الذيد ومنطقة البطائح عند الساعة (06:38 صباحاً)، وفي المدام ومليحة عند الساعة (06:38 صباحاً)، فيما تقام في المنطقة الشرقية عند الساعة (06:37 صباحاً).

وأضاف أن هذه الاستعدادات تأتي في ختام البرنامج الرمضاني الذي نفذته الدائرة طوال الشهر الفضيل في مساجد الإمارة، والذي تضمن سلسلة واسعة من الدروس والمحاضرات والأنشطة الدعوية والتوعوية التي أسهمت في تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الإسلامية لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاته وجالياته، حيث خُصصت الدروس الختامية لبيان أحكام زكاة الفطر ومقاصدها ومقدارها ووقت إخراجها، إلى جانب التعريف بآداب عيد الفطر المبارك وسننه.

ودعت الدائرة جميع المصلين إلى الالتزام والتبكير لأداء صلاة العيد في الجوامع، سائلة الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يجعل هذا العيد مناسبة خير وسعادة على الجميع.