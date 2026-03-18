طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز في بيانه اليومي، أن الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:21، والمد الثاني عند 02:06، والجزرالأول عند الساعة 19:47، والجزر الثاني عند الساعة 07:49.

وفي بحر عمان خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعه 10:09، والمد الثاني عند الساعة 22:07، والجزر الأول عند الساعة 15:59، والجزر الثاني عند الساعة 04:31

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 23 70 40

دبي 29 22 85 35

الشارقة 32 23 80 40

عجمان 28 24 80 45

أم القيوين 29 23 80 40

رأس الخيمة 32 22 75 50

الفجيرة 34 24 60 30

العـين 34 23 70 20

ليوا 35 24 70 30

الرويس 28 23 85 30

السلع 28 24 80 30

دلـمـا 29 20 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 27 21 80 40

أبو موسى 26 22 80 40