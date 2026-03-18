900 مسجد لاستقبال المصلين في دبي لأداء صلاة العيد

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في جميع مساجد الإمارة، عند الساعة 06:40 صباحاً، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومركز دبي للمرونة، مع دعوة الجمهور إلى التوجه إلى أقرب مسجد لأداء الصلاة.

وأوضحت الدائرة أن القرار يأتي في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة والحفاظ على صحة المصلين، حيث تم تعميم إقامة صلاة العيد في كافة مساجد دبي بما يضمن سهولة الوصول واستيعاب الأعداد، مع استمرار مبادرة "مؤذن الفريج" في رفع تكبيرات العيد والأذان داخل المساجد، بما يعكس روح المناسبة ويعزز الأجواء الإيمانية الجامعة في مختلف مناطق الإمارة.

وأكدت الدائرة أنها استكملت استعداداتها الشاملة لاستقبال المصلين، من خلال تجهيز المساجد وتهيئة مرافقها، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنظيم الحركة المرورية وضمان انسيابية الدخول والخروج، بما يوفر تجربة مريحة وآمنة للجميع.

ورفع سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وأولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأكد سعادته أن إقامة صلاة العيد في المساجد تأتي استجابةً للتوجيهات الوطنية وحرصاً على سلامة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذا التنظيم يعكس جاهزية الدولة في إدارة المناسبات الدينية وفق أعلى معايير السلامة، ويجسد في الوقت ذاته روح التلاحم المجتمعي في هذه المناسبة المباركة.

ودعت الدائرة الجمهور إلى الالتزام بالتوجه المبكر إلى المساجد، والتعاون مع الجهات المنظمة، والمشاركة في هذه الشعيرة الجامعة التي تعكس معاني العيد وقيمه، سائلةً الله أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يجعل هذا العيد مناسبة خير وسعادة على الجميع.