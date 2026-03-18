ترامب يؤكد لملك البحرين هاتفياً دعم واشنطن الكامل لدول الخليج وإدانته للهجمات الإيرانية





أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعم بلاده الكامل لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرصها على صون أمنها واستقرارها، مجدداً إدانته للهجمات العدائية الإيرانية التي تستهدف دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين من الرئيس الأمريكي، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

وأعرب ملك البحرين عن بالغ شكره وتقديره لمواقف الرئيس الأمريكي الداعمة لأمن واستقرار المنطقة، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.