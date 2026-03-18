رئيس الدولة: ضرورة الوقف الفوري للتصعيد وتغليب الحوار والدبلوماسية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من فيليم ألكسندر، ملك مملكة هولندا، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وجدد فيليم ألكسندر إدانة هولندا الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن هولندا استدعت مؤخراً السفير الإيراني إثر الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، مجدداً تضامن بلده ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات، ومشيداً بإدارة الدولة للأزمة والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين والزوار وسلامتهم.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والأعمال العسكرية بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

الهند

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، تطورات الأوضاع في المنطقة إثر الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد رئيس الوزراء الهندي خلال الاتصال إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، والتضامن مع الإمارات إزاء جميع ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وضمان سلامة مواطنيها.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد وتغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لمعالجة قضايا المنطقة، لتجنيبها مزيداً من الأزمات وبما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.