سيف بن زايد يبحث هاتفياً مع وزير الداخلية السعودي أوضاع المنطقة والاعتداءات الإيرانية الغاشمة

تلقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها في ظل التحديات المتزايدة، وفي مقدمتها الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، والتي تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة بشكل عام.

كما أكد سمو وزير الداخلية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.