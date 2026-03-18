"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة": إقامة صلاة عيد الفطر المبارك داخل المساجد





تماشيًا مع الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات والتي تستهدف سلامة شعبها والمقيمين على ترابها، تؤكد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، على عدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في مصليات العيد والأماكن المكشوفة، واقتصار إقامتها داخل المساجد فقط، على مستوى الدولة وذلك بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة.

ودعت الهيئة جميع المصلين إلى الالتزام والتبكير لأداء صلاة العيد داخل المسجد حفاظًا على سلامتهم، والتضرع إلى الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وأهلها والمقيمين عليها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يجعل هذا العيد مناسبة خيرٍ وسعادة على الجميع، وأن يعيده علينا ودولتنا تحفها السكينة وتظللها الطمأنينة.