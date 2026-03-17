لجنة تحري هلال شهر شوال 1447هـ تعقد مساء غدٍ الأربعاء

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ لجنة تحري هلال شهر شوال لعام 1447هـ ستعقد مساء يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026، الذي يوافق التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وذلك في العاصمة أبوظبي.. برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه – رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي – نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة العامَّة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

ويأتي انعقاد اللجنة في إطار الاختصاصات المنوطة بالمجلس في تحري الأهلة وإعلان ثبوتها، وحرصه على توحيد المرجعية في هذا الشأن، بما يرسّخ منهجية مؤسسية منضبطة في إثبات دخول الأشهر القمرية، ويعزّز الثقة المجتمعية بإجراءات تحري الأهلة وإعلان ثبوتها.

وأوضح المجلس أنَّ أعمال اللجنة ستُباشر عقب صلاة المغرب، حيث ستُعرض تقارير فرق الرصد الميدانية ونتائج التحري الواردة من المراصد المعتمدة في الدولة، إلى جانب دراسة الشهادات التي قد ترد من مختلف مناطق الدولة، وذلك وفق الضوابط الشرعية والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

وكان مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي قد دعا أفراد المجتمع إلى تحري هلال شهر شوال مساء الأربعاء، والمشاركة في تسجيل شهاداتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص والذي سيتم الإعلان عنه في قنوات المجلس الرسمية، تأكيدًا على أهمية إحياء سنة الترائي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا الحدث.

وأكد أنَّ إعلان ثبوت هلال شهر شوال سيتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة فور انتهاء اللجنة من مداولاتها، سائلًا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها بالخير واليمن والبركات.