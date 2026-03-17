الشارقة.. السيطرة على حريق عرضي في مستودع بالمنطقة الصناعية السادسة

سيطرت فرق الدفاع المدني والفرق الداعمة بشرطة الشارقة، على حادث حريق عرضي اندلع في مستودع بالمنطقة الصناعية السادسة، دون تسجيل أي إصابات لسرعة الاستجابة واحترافية التعامل مع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات شرطة الشارقة بلاغا في تمام الساعة 13:20 من اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 وتم احتواء الحريق والسيطرة عليه في تمام الساعة 13:44 بمدة 20 دقيقة فقط، وفقا للحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وعلى الفور، تم تحريك الفرق المختصة إلى موقع الحادث، حيث باشرت عمليات الإطفاء وفق الإجراءات المتبعة.

وتؤكد الجهات المختصة ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة والشائعات.