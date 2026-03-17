عمار بن حميد يصدر قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لدائرة الموارد البشرية بعجمان

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لدائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، في إطار تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية الحكومية.

ويترأس الهيكل التنظيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ويضم مكتب التدقيق الداخلي، ومكتب المدير العام، ومكتب الإستراتيجية والمستقبل، ومكتب الاتصال المؤسسي.

كما يتضمن الهيكل أربع إدارات رئيسية، هي إدارة السياسات والحوكمة التي تضم قسم سياسات الموارد البشرية وقسم الرفاه الوظيفي، وإدارة تمكين المواهب التي تشمل قسم التعلم مدى الحياة وقسم المواهب الوطنية، وإدارة نظم الموارد البشرية التي تضم قسم تطوير نظم الموارد البشرية وقسم معلومات الموارد البشرية، إضافة إلى إدارة الخدمات المساندة التي تندرج تحتها أقسام الشؤون المالية والموارد البشرية والمشتريات والشؤون الإدارية وتقنية المعلومات.

ونص القرار على تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة بما يعزز تكامل الأدوار بين الوحدات التنظيمية ويرفع مستوى التنسيق والحوكمة المؤسسية.

كما خوّل القرار مدير عام الدائرة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكامه، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل المعتمد.

ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.