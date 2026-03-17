الأردن يدين بشدة الاعتداء الإيراني على الإمارات الذي أودى بحياة مدني بمنطقة الباهية

أدان الأردن اليوم، بأشدّ العبارات الاعتداء الإيراني الذي أدّى إلى سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية، وأسفر عن مقتل أحد المدنيين.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية رفض الأردن واستنكاره هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثّل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع الإمارات الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة المتوفّى.