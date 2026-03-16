Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجمات الإيرانية المستمرة على الإمارات ودول الخليج

undefined's profile picture

وام

أعربت دولة الكويت اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية المستمرة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسائر دول الخليج العربية والتي تسببت اليوم في وفاة شخص وجرح آخرين إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية في العاصمة أبوظبي في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية وبما يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها

وجددت وزارة الخارجية في دولة الكويت في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية رفض دولة الكويت لكافة الأعمال التي تستهدف أمن الدول الشقيقة والصديقة مؤكدة ضرورة وقف السياسات التي من شأنها توسيع دائرة التصعيد وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعربت عن تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.