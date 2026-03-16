100 ألف مصل يحيون ليلة السابع والعشرين من رمضان في مركز جامع الشيخ زايد الكبير

استقبل مركز جامع الشيخ زايد الكبير أكثر من 183,870 ضيفاً، في الجوامع التابعة له يوم 26 وليلة 27 من شهر رمضان الجاري.

وتفصيلا بلغ عدد ضيوف جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي 101,260 ضيفاً، بينهم 60,485 مصلياً، منهم 8,056 مصلياً أحيوا صلاة التراويح، و45,846 مصلياً أحيوا صلاة التهجد، خلف الإمامين عبدالله البلوشي وإدريس أبكر، بينما بلغ عدد المفطرين 39,400 مفطر، وعمل المركز على توزيع أكثر من 1,500 وجبة سحور للمصلين بعد انقضاء شعائر صلاة التهجد، وبلغ عدد المركبات التي دخلت الجامع 15,966 مركبة.

أما جامع الشيخ خليفة الكبير في العين فاستقبل 57,605 ضيوف، بينهم 37,655 مصلياً، منهم 5,576 مصلياً أحيوا صلاة التراويح، و28,642 مصلياً أحيوا صلاة التهجد، خلف الإمامين الدكتور عمر الدرعي ويحيى عيشان، بينما بلغ عدد المفطرين 19,950 مفطرا.

واستقبل جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة 21,020 ضيفاً، بينهم 11,320 مصلياً، منهم 2,406 مصلياً أحيوا صلاة التراويح، و6,133 مصلياً أحيوا صلاة التهجد، خلف الإمام علاء المزجاجي، بينما بلغ عدد المفطرين 9,700 مفطر واستقبل جامع الشيخ خليفة الكبير في رأس الخيمة، 3,573 مصلياً، منهم 704 مصلين أحيوا صلاة التراويح، و2,754 مصلياً أحيوا صلاة التهجد خلف الإمام عبدالباسط عبدالصمد المزيد.

وامتلأت قاعات الجوامع وأروقتها والساحات الخارجية، بالمصلين الذين ابتهلوا بالدعاء إلى الله عز وجل، بأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان وأن يوفق قيادتها الرشيدة لما فيه خير وصلاح المجتمع، وأن يغفر لمؤسسي الدولة ويرحمهم وجميع موتى المسلمين وأن يتقبل من الجميع الطاعات، وذلك ضمن جاهزية مضاعفة في الجوامع الأربعة لتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة لضيوف الجوامع مما يلبي احتياجاتهم جميعًا على اختلاف فئاتهم.

وفي إطار الخدمات المتكاملة التي يقدمها مركز جامع الشيخ زايد الكبير، ونظرًا للإقبال الكبير المتوقع من المصلين في ليلة السابع والعشرين من الشهر الفضيل، اتخذ المركز خطوات استباقية لتيسير حركة الدخول وتنظيم انسيابية الوصول إلى الجوامع. وقد أتاح المركز دخول المصلين من جميع المداخل في مختلف الجهات، كما وفر في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي8,379 موقفًا للمركبات، من بينها1,500 موقف مخصص للنساء، و60 موقفًا لأصحاب الهمم، إضافة إلى ذلك، أُتيحت مواقف إضافية في المنطقة المقابلة لشارع "الجامع الكبير" من الجهة الغربية عند بوابة التعايش .

كما خصص المركز مواقف أخرى في كل من مدينة زايد الرياضية، وفندق إرث، وأدنيك، إلى جانب المواقف الجامع الشرقية المحاذية لـ"واحة الكرامة"، ولتسهيل وصول المصلين وضمان انسيابية حركة المرور في محيط الجامع ومداخله، وفّر المركز خدمة نقل بالحافلات بين تلك المواقف والجامع ذهابًا وإيابًا خلال الليالي الوترية من الشهر الفضيل.

وفي جامع الشيخ خليفة الكبير في مدينة العين وفر المركز2176 موقفًا للسيارات، منها28 موقفًا مخصصًا لأصحاب الهمم، أما في جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة فقد وفر أكثر من 2,000 موقف للسيارات. وتعاون المركز مع كلٍ من شرطة أبوظبي وشرطة الفجيرة التي قامت بعمل خطة متكاملة وزيادة عدد أفراد الشرطة، وتكثيف وزيادة عدد دوريات المرور، لضمان انسيابية المرور وسهولة وصول المصلين للجوامع.

وسخرت إدارة المركز كل إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن، بدءاً من استقبال المصلين عند مواقف السيارات، وتنظيم دخولهم إلى قاعات الصلاة، وتوفير السيارات الكهربائية لنقلهم، فضلا عن توزيع القهوة والتمر عليهم، وتوفير المقاعد الطبية المريحة لهم، والكراسي المتحركة لتسهيل تنقل كبار المواطنين وأصحاب الهمم داخل الجامع.

كما عمل على فرش المساحات الخارجية بالسجاد كالصحن والأروقة إضافة إلى توفير السجاد الورقي للمصلين في المساحات الخارجية، المحاذية للأروقة، كما وفر كميات كبيرة من عبوات مياه الشرب والمصاحف.

وتأكيدا لأهم قيم المركز "نتطوع شكرا لعطاء الوطن"، رفعت فرق العمل واللجان التنظيمية المكونة من كافة موظفي المركز، جاهزيتها وعملت الفرق جنباً إلى جنب مع المتطوعين من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق (أبشر يا وطن) التطوعي، وفريق معا التطوعي، ورجال الشرطة، والمسعفين ورجال الدفاع المدني، وموظفي مواقف وساعد للأنظمة المرورية، حيث ضاعف المركز أعداد المتطوعين التي وصلت إلى ما يقارب 600 ساهموا جميعهم في تقديم أفضل الخدمات للمصلين لأداء صلاتهم في خشوع ويسر.

وواصلت فرق العمل في المركز عملها بعد انتهاء ليلة السابع والعشرين بوتيرة عالية، وذلك لاستقبال زوار الجامع في الفترة الصباحية من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 6:00 مساء طوال أيام العشر الأواخر من رمضان؛ حيث يستقبل الجامع أكثر من 21 ألف زائر يومياً خلال أيام الشهر الفضيل، وبذلك يكون المركز قد قدم خدماته المتكاملة للمصلين والزوار على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك.