طقس الإمارات غداً .. غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً وغائما أحياناً ليلاً خاصةً على السواحل والجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظا غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح : جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 54:11 والمد الثاني عند 01:30 والجزرالأول عند الساعة 51:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:34.

بحر عمان: خفيف ألى متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 33:08 والمد الثاني عند الساعة 21:18 والجزر الأول عند الساعة 14:50 الجزر الثاني عند الساعة 33:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 23 80 20

دبي 33 22 80 25

الشارقة 34 23 80 30

عجمان 31 22 80 25

أم القيوين 33 22 80 25

رأس الخيمة 34 23 75 25

الفجيرة 38 25 75 30

العـين 37 22 80 20

ليوا 36 21 80 20

الرويس 31 21 75 30

السلع 30 20 75 30

دلـمـا 27 20 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 25 21 80 40

أبو موسى 25 21 80 40