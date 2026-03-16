محمد بن راشد: 2.8 مليار درهم حصيلة حملة "حد الحياة" من 44 ألف مساهم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مع خواتيم شهر رمضان الفضيل اختتام حملة "حد الحياة" التي أطلقها سموه خلال الشهر المبارك بهدف إنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت بسبب الجوع حول العالم وبهدف منع 30 مليون طفل آخر من الانزلاق إلى سوء التغذية المؤدي للوفاة، مؤكداً سموه أن الحملة استطاعت تحقيق أكثر من 2.8 مليار درهم من الأفراد والمؤسسات والمنظمات الإنسانية وكبار المتبرعين بإجمالي 44 ألف مساهم خلال هذا الشهر الكريم.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "نشكر الجميع .. ونقدر المساهمات .. ونشد على أيدي فاعلي الخير .. ونؤكد أن مشاريع الخير ومبادراته لا تتوقف .. ولن تتوقف تحت أي ظرف .. وأن العمل الخيري والإنساني الإماراتي ليس موسمياً ولا ظرفياً بل هو جزء من منظومة عمل الدولة .. وأساس من أساساتها التي قامت عليها .. والدولة التي تنقذ ملايين البشر حول العالم محفوظة بحفظ الله وموفقة بتوفيقه وسداده. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".