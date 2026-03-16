أنور قرقاش: العدوان الإيراني الغاشم لن يكسرنا فنحن أهل البناء والتعمير

أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن عدم استغرابه من ثبات الإمارات في مواجهة العدوان الإيراني، مشيرا إلى معرفته بمعدن قيادتها ووفاء شعبها ومحبة من يقيم على أرضها، مؤكداً المضي قدمًا دفاعا عن الوطن وحماية حماه وترسيخ نموذج وطن الحياة والإنجاز.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "لا أستغرب ثبات الإمارات، فهي وطني، وأعرف معدن قيادتها ووفاء شعبها ومحبة من يقيم على أرضها. لن يكسرنا العدوان الإيراني الغاشم؛ فمع كل اعتداء نعود إلى حياتنا الطبيعية، فنحن أهل البناء والتعمير".

وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش: "نمضي قدمًا ندافع عن الوطن ونحمي حماه ونرسّخ نموذج وطن الحياة والإنجاز".