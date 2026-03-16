عمار النعيمي يكرم جمعية دبي الخيرية

كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جمعية دبي الخيرية تقديراً لمشاركتها الفاعلة في رعاية فعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان» ودعمها للمبادرات المجتمعية التي تعزز القيم الدينية والإنسانية، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وتسلم درع التكريم من سمو ولي عهد عجمان، خالد العلماء عضو مجلس الإدارة - أمين سر الجمعية، خلال الحفل الختامي للدورة الـ 20 من فعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان» الذي أقيم في استراحة الصفيا.

وقال خالد العلماء «إن تكريم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي هو وسام فخر لجمعية دبي الخيرية، وحافز لمواصلة دورنا في دعم المبادرات التي تعزز التلاحم المجتمعي، وتخدم رسالة العمل الخيري والإنساني في دولتنا الغالية».

وأضاف العلماء أن تواجدنا كشركاء في فعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان» يأتي انطلاقاً من استراتيجية جمعية دبي الخيرية في تعزيز العمل المشترك الذي يخدم روحانية الشهر الفضيل، ويدعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية ونحن فخورون بالمساهمة في هذا الحدث الذي بات علامة فارقة في الأجندة الرمضانية لدولة الإمارات.

وتعكس مشاركة جمعية دبي الخيرية في رعاية فعاليات «رمضان عجمان» عمق التكاتف بين المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات.