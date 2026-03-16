ذياب بن محمد: توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال أولوية

قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمناسبة «يوم الطفل الإماراتي»، الذي يأتي هذا العام بالتزامن مع «عام الأسرة»: نجدد التزامنا بمضاعفة الجهود ضمن رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز وعي الأطفال وأسرهم بالاستخدام الآمن للأدوات الرقمية الحديثة، بما يسهم في توفير بيئة رقمية آمنة تدعم نموهم وتطورهم.

وأضاف سموه: وتجسيداً لشعار هذا العام «الحق في المعرفة الرقمية» وحرصاً على حماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، نؤكد أهمية توفير محتوى هادف يسهم في تنشئة أجيال واعية معتزة بهويتها وقيمها، وقادرة على التعلم والابتكار والمشاركة الفاعلة في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية.