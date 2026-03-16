بلدية العين تعلن جاهزية المسالخ وسوق المواشي

أعلنت بلدية مدينة العين عن اكتمال استعدادات مسالخها وسوق العين المركزي للمواشي لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن خطتها التشغيلية الرامية إلى تقديم خدمات بلدية متكاملة تسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة في العين، بما يوفر تجربة خدمية منظمة وآمنة لسكان المدينة وزوارها خلال أيام العيد.

وأكد حسن الكعبي رئيس قسم الخدمات البيطرية، أن البلدية رفعت جاهزية المسالخ من خلال تنفيذ أعمال صيانة شاملة للمرافق والمعدات وخطوط الإنتاج، والتأكد من كفاءة أجهزة الذبح والتقطيع وأنظمة التبريد، إضافة إلى توفير الكميات الكافية من أدوات الذبح والتجهيز ومواد التعقيم ووسائل الحماية الشخصية، بما يضمن سير العمل بكفاءة عالية واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الذبائح خلال أيام العيد.

وكثفت الفرق المختصة عمليات التعقيم داخل المسالخ وخارجها، إضافة إلى تكثيف برامج مكافحة آفات الصحة العامة، والتأكد من جاهزية أنظمة الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه وآليات التخلص الآمن من المخلفات، بما ينسجم مع أفضل الممارسات البيئية والصحية.