مجموعة "تريبلانيت إيليت" تدعم حملة "حد الحياة" بمليون درهم

قدمت مجموعة "تريبلانيت إيليت" مليون درهم دعماً لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتندرج مساهمة مجموعة "تريبلانيت إيليت"، في إطار التفاعل المجتمعي الواسع مع حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتسعى الحملة إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات للبذل والعطاء لإنقاذ ملايين الأطفال من الجوع، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً.

وقال ناصر بهادليا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "تريبلانيت إيليت": "تعكس حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، قيم العطاء المتجذرة في دولة الإمارات، وحرصها على إطلاق المبادرات النبيلة لمساعدة المجتمعات الأقل حظاً، وتوفير الغذاء لملايين الأطفال في تلك المجتمعات لحمايتهم من أخطار الجوع وسوء التغذية الحاد، وهو ما عودتنا عليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة خلال العقود الماضية".

وأضاف: "تعبر مساهمتنا في هذه الحملة الرمضانية، عن تقديرنا لهذه المبادرة الإنسانية الكريمة، وإيماننا بأهمية توحيد الجهود لتحقيق غاية نبيلة تتمثل بإنقاذ ملايين الأطفال من الموت جوعاً، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) ودعم جهودها في تنفيذ البرامج والمشاريع لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم".

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" Jood.ae.