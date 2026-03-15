محمد بن زايد: سنواصل تربية أطفالنا وتنشئتهم على قيم الإنسانية والخير والتعايش

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، بمناسبة "يوم الطفل الإماراتي" وعام الأسرة، أن توفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة لجميع الأطفال يمثل أولوية قصوى واستثماراً مهماً في مستقبل الوطن، مضيفا سموه أن ترسيخ حب الوطن والتضحية من أجله في نفوس الأطفال، وغرس قيم الإنسانية والخير والتعايش، يشكل الأساس لحماية مستقبل الأجيال وضمان التقدم والاستقرار في الدولة، رغم التحديات المحيطة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في "يوم الطفل الإماراتي" وفي عام الأسرة، نؤكد أن توفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة لجميع الأطفال في الإمارات، وترسيخ حب الوطن والتضحية من أجله في عقولهم ووجدانهم، أولوية قصوى وهدف أسمى واستثمار مهم في مستقبل الوطن. وفي ظل التحديات من حولنا سنواصل تربية أطفالنا وتنشئتهم على قيم الإنسانية والخير والتعايش التي تأسست عليها دولتنا، من منطلق إيماننا بأن هذا هو الطريق الذي يحمي مستقبل الأجيال القادمة، ويضمن التقدم والاستقرار للجميع".