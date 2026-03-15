حمد الشرقي يواصل استقبال التهاني بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بشهر رمضان الكريم.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة والرئيس الفخري لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، وعبدالله محمد، رئيس الجمعية، وفريق مسرح دبا الفجيرة الفائز بجائزة أفضل نص متكامل عن مسرحيته «مرود كحل» في مهرجان الدن الدولي للمسرح في سلطنة عمان، وأفضل ممثل وممثلة.

واستمع سموه إلى شرح تفصيلي حول مشاركة جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح في هذا الحدث العربي المميز، والجوائز المستحقة للنصوص والممثلين، الذين شاركوا فيه، حيث توجت مسرحية «مرود كحل» بـ«أفضل نص»، للكاتب الإماراتي محمد سعيد الضنحاني، وذلك للبناء الدرامي المتقن الذي تميز به النص، وما حمله من أبعاد إنسانية ولغة مسرحية رفيعة، عززت حضور العمل على خشبة المسرح.

كما نال الفنان عادل سبيت جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، بعد أداء قوي، أظهر قدرة على تجسيد الشخصية بعمق وحضور لافت، فيما حصدت الفنانة عذاري السويدي جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ، عن أدائها المتميز في المسرحية.